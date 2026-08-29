Tomará EU control de 65 mmdb de crudo venezolano

El Presidente Donald Trump informó que Estados Unidos firmó un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo del país sudamericano.

En una publicación en las redes sociales, el Mandatario anunció que el acuerdo que dijo fue negociado por el Secretario de Estado, Marco Rubio; el Secretario de Guerra, Pete Hegseth y la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con el país de Venezuela sobre, ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!” Trump escribió.

Informción Tomasa de Agencia Reforma