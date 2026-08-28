Es un honor presidir el Congreso del Estado; asumo esta responsabilidad con mucha seriedad y gratitud: Joss Vega

Después de ser la electa por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para presidir el Congreso del Estado durante el tercer año de ejercicio constitucional, la diputada panista Joss Vega resaltó que “es un honor” y que asume esta responsabilidad con “mucha seriedad y gratitud”.

“Para mí será un enorme honor y sobre todo una gran responsabilidad presidir el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Asumo esta responsabilidad con mucha seriedad con gratitud y con el compromiso, por supuesto estar a la altura de la confianza que se está depositando en una servidora”, declaró Vega Vargas.

La diputada panista agregó que “me siento muy contenta de poder encabezar los trabajos del Poder Legislativo en el último año de esta sexagésima octava Legislatura y continuar con el gran trabajo que han desempeñado mis colegas, primero mi compañera Elizabeth Guzmán y después mi compañero Memo Ramírez. Se que presidir el Congreso representa mucho más que encabezar una institución, también significa asumir la responsabilidad de conducir los trabajos legislativos con diálogo, con respeto, con apertura y con altura de miras, hay que estar privilegiando siempre siempre el interés por Chihuahua y el respeto a la institución”.

“Recibo esta oportunidad con mucha ilusión, pero también con plena conciencia y el reto que representa mi compromiso, que será a trabajar para que el Congreso sea una institución cercana, sea responsable y que tenga esta altura de las necesidades de las y los chihuahuenses. Además, quiero dejar algo muy claro, mi compromiso con mi Distrito no cambia, seguiré trabajando por sus familias, escuchando sus necesidades y llevando las voces ante este Congreso del Estado, hoy más que nunca entiendo que representar mi Distrito y eventualmente también en este momento presidir el Congreso. Son estas responsabilidades que deben estar caminando siempre de la mano de la gente que represento”, expresó la diputada Josse Vega.