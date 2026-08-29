Hasta 165 mil menores serían víctimas indirectas de desapariciones en México

En México hay alrededor de 165 mil niñas, niños y adolescentes que podrían ser hijas e hijos de personas desaparecidas, una población que permanece prácticamente invisibilizada ante la falta de registros oficiales.

La estimación fue presentada en un encuentro sobre desapariciones en México, a partir del informe “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México. Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes”, elaborado por Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe e Infancia Latina.

El documento parte de 103 mil 176 registros de personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas en agosto de 2026 y, mediante una estimación exploratoria, calcula aproximadamente 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con ese universo.

Según los autores del informe, la cifra no constituye un conteo oficial ni pretende sustituir un registro institucional, sino dimensionar la población afectada y evidenciar la falta de información que permita relacionar a las personas desaparecidas con sus familias.

Información de Aristegui Noticias