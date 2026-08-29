Plaza del Ángel recibirá hoy sábado la gran final del Torneo Box de Barrios

La Plaza del Ángel se convertirá hoy sábado 29 de agosto en el escenario de la gran final del Torneo Box de Barrios, organizado por el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), donde cerca de 60 combates definirán a las y los campeones de las distintas divisiones y categorías.

La función, que por primera vez tendrá como sede este emblemático espacio del Centro de la ciudad, comenzará a las 4:00 de la tarde y se estima que concluya alrededor de las 9:00 de la noche, con la instalación de dos rings para poder desarrollar de manera simultánea la gran cantidad de peleas programadas.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro, destacó que el interés que ha generado el torneo municipal permitió incrementar considerablemente el número de participantes, lo que llevó a organizar una final de mayores dimensiones.

Explicó que el crecimiento en la participación hizo necesaria la instalación de dos cuadriláteros, donde las y los pugilistas buscarán conquistar los cinturones que los acreditarán como campeones de sus respectivas categorías.

Abdo Fierro resaltó además la importancia de llevar la final a un espacio público como la Plaza del Ángel, al considerar que representa una experiencia distinta para los deportistas, quienes tendrán la oportunidad de enfrentarse ante una audiencia y vivir un ambiente similar al de una función profesional.

“Subir a un cuadrilátero en una especie de función profesional, con porra a favor y en contra, distinto al de tu gimnasio en el que se practica todos los días, es un crecimiento emocional para los deportistas”, señaló.

Para garantizar el desarrollo adecuado de la competencia, el IMCFD trabaja en coordinación con el Comité Municipal de Boxeo y la Asociación Estatal, con quienes se mantiene una capacitación permanente para referees, jueces y personal médico.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad de quienes participan en los combates, además de fortalecer la preparación y concientización de los entrenadores.

El Gobierno Municipal extendió la invitación a las familias chihuahuenses para acudir a la Plaza del Ángel y apoyar a las y los jóvenes pugilistas que disputarán la gran final, en una jornada que combinará deporte, convivencia familiar y talento local.