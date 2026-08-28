Será Joss Vega la nueva presidenta del Congreso; así quedó la Mesa Directiva

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado definió a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva, la cual estará presidida por la diputada panista Joss Vega.

El documento será puesto a consideración del Pleno para su aprobación y en su caso, la integración de la nueva Mesa Directiva; el tercer año de ejercicio constitucional de la 68 Legislatura, iniciará el primero de septiembre del 2026.

INTEGRACIÓN MESA DIRECTIVA:

Presidencia: Joceline Vega Vargas

Primera Vicepresidencia: Magdalena Rentería Pérez

Segunda Vicepresidencia: Francisco Sánchez Villegas

Primera Secretaría: Irlanda Márquez Nolasco

Segunda Secretaría: Pedro Torres Estrada

Primera Prosecretaría: Xóchitl Contreras Herrera

Segunda Prosecretaría: José Luis Villalobos García

Tercera Prosecretaría: Jaime Torres Amaya

Cuarta Prosecretaría: Jael Argüelles Díaz

Por otro lado, se aprobó el proyecto de dictamen que busca adicionar una fracción XXXV al artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, por la que se crea la Comisión de Dictamen Legislativo de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Lo anterior luego de que, desde la 67 Legislatura, se diera la creación de una Comisión Especial con el fin de ser una vía entre el Congreso y la sociedad para dar seguimiento a las diferentes iniciativas presentadas y que fue restaurada durante la presente legislatura.

Es por lo anterior, que establecer permanentemente como una Comisión de Dictamen Legislativo, permitirá fortalecer la capacidad institucional del Poder Legislativo para atender los asuntos con los diferentes sectores de la comunidad, como las instituciones públicas, de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil.

Cabe mencionar que en esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Cuauhtémoc Estrada, Coordinador de MORENA; Alfredo Chávez, Coordinador del PAN; Arturo Medina, Coordinador del PRI; Francisco Sánchez, Coordinador de MC; Octavio Borunda, representante del Verde; Irlanda Márquez, representante del PT; Magdalena Rentería, Subcoordinadora de MORENA; Saúl Mireles, Subcoordinador del PAN; Guillermo Ramírez, presidente del Congreso; Alma Portillo, Subcoordinadora de MC y la diputada América Aguilar.