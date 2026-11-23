Un grupo de personas con discapacidad tomaron el edificio Héroes de la Revolución en el que se encuentra la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común con el fin de exigir becas.



Los manifestantes piden que se firme el convenio para adquirir la beca de discapacidad del bienestar con el fin de recibir un ingreso ya que en Chihuahua no se implementa.



Las asociaciones que se manifiestan son Luz María Cisneros, inclusión, asociación de Laura Fuentes, caminando en ruedas FUDD, quienes aseguran no dejarán el edificio hasta que se les atienda adecuadamente.



Hacen responsables gobierno del estado de cualquier afectación de salud ante la falta de recursos.



Piden sean atentidos por el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña ya que el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Salvador Carrillo lo han declarado Incompetente.