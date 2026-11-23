Con la participación de más de 400 servidoras y servidores públicos, el DIF Estatal y DIF Municipal de Chihuahua, realizaron el panel multidisciplinario de capacitación “Las huellas del abuso sexual infantil: impacto en el desarrollo, la salud mental y el entorno de niñas, niños y adolescentes”.

Esta iniciativa tiene el objetivo de dar continuidad a su formación sobre responsabilidades institucionales, denuncia y canalización.

Asimismo, se busca fortalecer la actuación protectora, prevenir daños adicionales y favorecer el acompañamiento oportuno de las víctimas.

Durante la inauguración, el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguirate Fruns, dio a conocer que, a través del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, la dependencia trabaja de manera permanente para reconocer riesgos, escuchar con atención y responder cuando una niña, un niño o un adolescente necesita ayuda.

Señaló que, durante los últimos cinco años, estas acciones de prevención que se realizan desde el DIF Estatal han beneficiado a más de 37 mil personas, de las cuales 25 mil son menores de edad.

“Cada capacitación, cada plática, cada material informativo y cada espacio como el de hoy representa una oportunidad para prevenir la violencia y salvar vidas”, dijo el titular de la dependencia.

Además, reconoció la sinergia con DIF Municipal de Chihuahua, que ha impulsado una formación previa sobre protocolos de actuación, responsabilidades legales, procedimientos de denuncia y rutas de atención.

Por su parte, la directora del órgano municipal, Liliana Herrera Villanueva, recordó el trabajo del programa municipal “Yo Sí Te Creo”, que durante este año ha llegado a casi 5 mil personas, entre niñas, niños, adolescentes, madres, padres, docentes y personas cuidadoras.

Los ponentes participantes en este panel fueron Héctor José Villanueva Clift, médico especialista certificado en Pediatría, investigador, autor y promotor de la prevención del maltrato infantil; y Bárbara Duarte Castillo, licenciada en Psicología y Educación Inicial, con estudios de maestría en Psicoterapia de Niños y Adolescentes.

También Aydeé López Montes, especialista en prevención de la violencia sexual infantil del DIF Estatal, con experiencia en el proyecto Protégeme; así como Erika Selene Orpineda Quiñonez, supervisora de Proyecto GuardiaNNA y anteriormente coordinadora del proyecto Cuéntamelo a Mí.