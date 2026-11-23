• En conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, iniciará 16 días de activismo con la presentación de la obra de teatro” Lomas de Poleo”, del dramaturgo, Edeberto “Pilo” Galindo.

Los preparativos son organizados por el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Cuauhtémoc, el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), Centro de Salud con servicios ampliados (CESSA), Tierra Nueva y el Club de Teatro del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) 90.

La invitación está abierta a la ciudadanía en general a este evento que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de noviembre, con dos funciones, a las 11:00 horas y a las 18:00 horas, en el Teatro de Cámara del Centro Cultural San Antonio, informó la coordinadora de CEJUM, Rosario Chávez Quiroga.

Dio a conocer que, a través de esta puesta en escena se busca generar un espacio de reflexión y sensibilización en torno a la violencia contra las mujeres, así como mantener viva la memoria, visibilizar las distintas formas de violencia y fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de construir una sociedad más justa, segura y libre de violencia para todas.

La obra “Lomas de Poleo” aborda una realidad que ha marcado profundamente la historia de nuestra comunidad y que nos recuerda la necesidad de no guardar silencio, de exigir justicia y de continuar trabajando desde todos los ámbitos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, expresó la funcionaria.