El Gobierno Municipal, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del H. Ayuntamiento, informa que del 16 al 22 de noviembre se inspeccionaron 283 establecimientos lo que resultó en la emisión de 20 actas administrativas y seis clausuras.

Los establecimientos clausurados por actas administrativas no atendidas fueron:

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La Embajada

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Mostos Licorería

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De manera paralela, permanece activa una célula preventiva integrada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y personal de Gobernación con el objetivo de mantener el orden y el sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas.