En el segundo coloquio, responsables técnicos compartieron los avances de investigaciones apoyadas por la institución.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) realizó el Segundo Coloquio de Resultados de la convocatoria “Más Ciencia, Más Investigación, Más UACH 2025”, un espacio en el que responsables técnicos de proyectos beneficiarios presentaron los resultados y logros obtenidos a partir del financiamiento otorgado por la institución.

Durante el encuentro, se expusieron los avances de las 11 investigaciones desarrolladas en distintas áreas del conocimiento, con el propósito de dar seguimiento al impacto de los recursos destinados al fortalecimiento de la actividad científica universitaria.

En su mensaje de bienvenida, el director de Investigación y Posgrado, Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, agradeció a las y los investigadores su participación y destacó el compromiso que implica desarrollar proyectos científicos e involucrar a estudiantes de licenciatura y posgrado en estos procesos.

Señaló que la presentación de resultados representa un ejercicio de responsabilidad y, al mismo tiempo, un estímulo para continuar con el trabajo académico. Asimismo, destacó que esta convocatoria, sin precedentes en la institución, ha contribuido de manera directa al desarrollo de las y los investigadores, cuyo trabajo y aportaciones responden a los retos que enfrenta la sociedad.

Hinojos Gallardo subrayó que uno de los objetivos fundamentales de estas iniciativas es formar nuevos investigadores y elevar el rigor científico, de manera que la investigación trascienda las aulas y genere beneficios más allá del ámbito universitario.

Añadió que uno de los aspectos más valiosos de los proyectos es su continuidad, pues los resultados obtenidos han dado origen a nuevas propuestas de investigación. En este sentido, destacó la importancia de poner el conocimiento al alcance de la sociedad y democratizar el acceso a la evidencia científica.

Los proyectos se desarrollaron durante el periodo de septiembre de 2025 a octubre de 2026 y contaron con la participación de siete unidades académicas: las facultades de Contaduría y Administración; Ciencias Agrotecnológicas; Zootecnia y Ecología; Enfermería y Nutriología; Medicina y Ciencias Biomédicas; Ciencias Agrícolas y Forestales, y Ciencias Químicas.

A través de este ejercicio, la UACH fortalece el seguimiento de los proyectos de investigación, promueve el intercambio de conocimientos y refrenda su compromiso con la generación de ciencia de calidad, la formación de talento y la divulgación del conocimiento en beneficio de la sociedad.