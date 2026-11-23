La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que, al momento, un total de 13 mil 194 usuarios han aprovechado los descuentos del programa “Ahorra es Cuando”, dirigido a usuarios domésticos y comerciales que buscan regularizar sus cuentas.

El director ejecutivo del organismo, Alan Falomir, destacó que este programa representa una oportunidad para que las familias y los comerciantes se pongan al corriente en sus recibos de agua, con lo cual se recupera la cartera vencida y se generan mayores recursos para seguir invirtiendo en la mejora de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Recordó que el programa inició el pasado 15 de octubre para usuarios domésticos otorgando un 100% de descuento en multas y recargos y un 90% en adeudos de agua, drenaje y saneamiento.

Mientras que el 15 de noviembre inició para usuarios comerciales, con un 100% de descuento en multas y recargos y un 65% de agua, drenaje y saneamiento, el cual permanecerá vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

Por ello, invitó a quienes todavía tienen adeudos a aprovechar los beneficios y regularizar su situación antes de que concluya dicho periodo.

Cabe destacar que los beneficios se aplican de manera automática en las cuentas que cumplen con los requisitos establecidos, por lo que no es necesario realizar convenios ni trámites adicionales para acceder a ellos.