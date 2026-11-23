En seguimiento a una investigación por el delito de feminicidio agravado, cometido el 12 de octubre de 2024, en el fraccionamiento Diamante, de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, la Fiscalía General del Estado, cumplimentó cuatro órdenes de cateo en domicilios del citado lugar

Las intervenciones a las casas-habitación ubicadas en las colonias Obrera, Centro y los Nogales, estuvieron a cargo de agentes del Ministerio Público, policías investigadores y peritos, adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la zona noroeste.

Las órdenes de cateo ejecutada fueron otorgadas por un Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, a solicitud de esta representación social.