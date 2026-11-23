El jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, informó que la corporación reforzó la vigilancia en Chihuahua capital con el despliegue de cerca de 324 elementos adicionales y grupos especiales, como medida preventiva ante los acontecimientos derivados de la reciente detención en Sinaloa, de Fausto Isidro M.F, alias Chapo Isidro.

El comisario capitalino explicó que, desde el día de la detención, se mantuvieron atentos a las indicaciones de la Mesa Regional de Seguridad y decidieron incrementar la presencia policial en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de anticiparse a cualquier situación que pudiera generarse.

Señaló que estas acciones se implementaron dentro del operativo Blindaje, estrategia que ya había contemplado el reforzamiento de la seguridad antes de que llegara la instrucción emitida desde la Ciudad de México para que los estados cercanos al área de la detención permanecieran atentos al comportamiento de la situación.

Salas también expresó su reconocimiento a quienes realizaron las declaraciones relacionadas con el caso y lamentó la muerte de elementos de otras instituciones que perdieron la vida durante el cumplimiento de su deber, al reiterar que la Policía Municipal realiza las acciones que le corresponden para preservar la seguridad de los chihuahuenses.