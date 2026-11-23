Una nueva atracción llegará como parte del encendido del Árbol Navideño en la plaza de la Grandeza y será un mega inflable con gran capacidad.

Se trata de 4 mil metros cuadrados de atracciones que tienen capacidad de recibir a chicos y grandes a partir del 30 de noviembre y hasta el 10 de enero, esta misma atracción se realizará en Ciudad Juárez a partir del 3 de diciembre.

La entrada será gratuita y se requiere portar calcetas antiderrapantes para poder ingresar al inflable.

En caso de que los menores midan menos del metro, será indispensable que entren con un adulto.

Asimismo se contará con personal de emergencias para cualquier eventualidad que pueda surgir en el lugar.

La empresa encargada se llama The Big Bounce y es reconocida a nivel internacional por sus medidas de seguridad por lo cual se garantiza que se contaran con las medidas necesarias.