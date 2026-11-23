El coordinador de Protección Civil Municipal, Iván Rivera, advirtió que durante los próximos días se registrarán bajas temperaturas en la ciudad de Chihuahua, principalmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, cuando el termómetro podría descender entre los 4 y 5 grados centígrados.

El funcionario explicó que, aunque las mañanas serán frías, durante el resto del día se esperan condiciones más agradables, con temperaturas máximas de entre 18 y 20 grados centígrados, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los cambios bruscos de temperatura.

Señaló que la probabilidad de precipitaciones será mínima, de apenas entre 4 y 5 por ciento, mientras que para jueves y viernes se prevén cielos mayormente soleados, aunque podrían presentarse variaciones en las temperaturas.

Asimismo, advirtió que en zonas periféricas de la ciudad, como Sacramento, avenida de las Industrias y el sector Oriente, podría observarse una capa de contaminación atmosférica derivada de la inversión térmica, fenómeno que favorece la concentración de partículas contaminantes.

Rivera explicó que este comportamiento atmosférico también puede intensificarse por el uso de calentones durante la temporada invernal, por lo que recomendó tomar precauciones ante las bajas temperaturas y evitar exponerse innecesariamente al frío durante las primeras horas del día.