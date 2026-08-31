Tom Holland supera a Chris Pratt y es el tercer actor más taquillero de la historia

Tom Holland es el actor del momento. No solo por sus actuaciones recientes, también porque estas lo han llevado a superar a Chris Pratt como el tercer intérprete más taquillero de la historia.

Quedando solo por detrás de Zoe Saldaña y Scarlett Johansson, aunque es posible que a Tom Holland le quiten muy pronto ese récord.

Tom Holland es el tercer actor más taquillero superando a Chris Pratt

Gracias a los estrenos de La Odisea y Spider-Man: Un Nuevo Día, Tom Holland llegó a los 15.2 mil millones de dólares de recaudación en su carrera, superando los 15.1 mil millones de dólares de Chris Pratt.

Al momento, Tom Holland solo es superado por Zoe Saldaña con 15.47 mil millones de dólares, y por Scarlert Johansson con 15.4 mil millones de dólares en la taquilla histórica de actores y actrices.

Es poco probable que logre superarlas, pues ambas películas donde aparece Tom Holland ya van de salida, por lo que ya no sumarán mucho más a la causa del actor británico.

Ya no tiene estrenos fuertes para lo que resta del año; pues, si bien viene el reestreno de Avengers: Endgame, en esa película también tenemos la participación de Zoe Saldaña y Scarlett Johansson.

Tom Holland podría perder su récord taquillero en unos meses

También es posible que Tom Holland no ostente mucho tiempo el mencionado récord; de hecho, podría durarle apenas unos meses debido a la llegada de Avengers: Doomsday.

Esto debido a que en esa película tenemos la aparición de Robert Downey Jr., quien actualmente cuenta con 14.3 mil millones de dólares en taquilla; así que existe la posibilidad de que supere a Tom Holland si Avengers: Doomsday es un éxito.

Claro que la presencia de Dune Part 3 podría ayudar a la causa del intérprete de Spider-Man, ya que se estrena el mismo día que la obra de Los Vengadores, y analistas mencionan que se quitarán taquilla entre ellas.

Aún así, el que Tom Holland sea así de taquillero demuestra el poder de la franquicia de Spider-Man y lo que era Marvel hace unos años, pues básicamente esos números los ha logrado gracias a interpretar a Peter Parker.