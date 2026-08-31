Morena va por las tres reformas de anticorrupción, doble nacionalidad e IMSS-Bienestar, afirma Alcalde

La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde adelantó que ir en este periodo legislativo, la bancada de Morena impulsarán tres reformas prioritarias: una nueva Ley General Anticorrupción; la doble nacionalidad en quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura y otra más para fortalecer al IMSS-Bienestar.

En la plenaria de diputados explicó que la Ley General Anticorrupción busca dotar al Estado de herramientas tecnológicas más eficaces para conocer prácticamente “en tiempo real cómo se ejerce el presupuesto público y cómo se realizan las contrataciones gubernamentales”.

“El proyecto incorpora transparencia proactiva en licitaciones y mayor apertura de la información, además de fortalecer la actuación de las autoridades frente a posibles actos de corrupción“, indica.

El paquete, detalló “ha sido trabajado durante meses bajo la conducción de Raquel Buenrostro, con participación del Tribunal Administrativo y la Auditoría Superior de la Federación”.

Sobre la iniciativa de doble nacionalidad, Alcalde confirmó que ya fue recibida en la Cámara de Diputados y anticipó un amplio debate, al tratarse de la única de estas tres reformas que modifica directamente la Constitución. De acuerdo al documento, el proyecto plantea reformar tres artículos para establecer con claridad que quien aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de ser mexicano por nacimiento, deberá renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidato, con el argumento de garantizar “la soberanía y respeto a México”.

Por último informó una Ley del IMSS-Bienestar, con la que el gobierno pretende dar “un marco jurídico permanente a una institución que hasta ahora se ha construido mediante decretos presidenciales y acuerdos entre la Federación y los estados”.

“La legislación establecerá reglas para su operación, coordinación de facultades y presupuestos, así como las condiciones para que las entidades puedan incorporarse al sistema”, detalló.

Alcalde destacó que actualmente IMSS-Bienestar opera en 24 entidades, por lo que darle estabilidad jurídica, operativa y financiera será otra de las prioridades del gobierno de Sheinbaum en el Congreso.

Recordó que en dos años, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un centenar de iniciativas, de las cuales 27 son reformas constitucionales y 73 corresponden a leyes secundarias.