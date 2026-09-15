Todo listo para el Grito-Balacera deja sin fiesta a Nonoava-Sheinbaum, confirmada-Pleito de expanistas neomorenos

Ya todo está listo para que esta noche, la gobernadora Maru Campos encabece el último Grito de Independencia de su administración. Es así que ayer pasado el mediodía, la jefa del Ejecutivo chihuahuense acudió a Palacio de Gobierno para los ensayos, y aunque como ella misma adelantó hace algunos días, que no habrá fiesta al interior de Palacio, sí que la habrá en la Plaza Mayor, en donde el estelar será el cantante Ramón Ayala, además de Joss Favela, el concierto Sinfónico del Despecho, Díaz Charly y su Rebelión Norteña, así como Narce Dalia y Grupo La Etiqueta. Por cierto que a partir de las 19 horas y con la finalidad de que los ciudadanos puedan acudir a la pachanga por el Grito, el transporte público será gratuito hasta las 2 de la madrugada. Es el último Grito de Maru como Gobernadora, por lo que habrá mucha atención en los detalles.

******

Pero donde de plano la fiesta se canceló es en el municipio de Nonoava, y es que tras el enfrentamiento registrado ayer entre civiles armados y militares, el Gobierno Municipal de Nonoava que preside Arturo Salinas, decidió suspender los festejos con la mira puesta en no arriesgar a los ciudadanos, pues tal parece que las balaceras pudieran continuar luego de la agresión a elementos del Ejército Mexicano. De esta manera y debido a la inseguridad, ayer la página oficial del Ayuntamiento de Nonoava informó de la cancelación, no vaya a ser la de malas y ocurra un tragedia.

******

Tal como le adelantamos, la que estará este sábado en Ciudad Juárez como parte de su gira por las 32 entidades del país tras su Segundo Informe, es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene previsto arribar pasado el mediodía de este 19 de septiembre a la fronteriza ciudad. Como era de esperarse, la inquilina de Palacio Nacional eligió, oootra vez, aterrizar en Juárez como parte de sus giras al estado de Chihuahua, en donde tal parece que para ella el territorio chihuahuense sólo es esa ciudad o algún municipio serrano, nunca la capital, no vaya a ser y se le pegue lo azulado. Las miradas estarán sin duda en si la gobernadora Maru Campos acompaña o no a la Presidenta, luego de los choques que ambas han protagonizado desde el mes de abril de este año, después de lo sucedido con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y la presunta intervención de agentes de la CIA.

Ya lo dijo la Gobernadora cuando optó por no asistir al evento del Segundo Informe en Palacio Nacional, no aceptará invitaciones por compromiso, a sabiendas que de los 32 mandatarios estatales, ella es la más incómoda para el régimen de la 4T, así que la visita de Sheinbaum a Juárez servirá para saber si la confrontación Estado-Federación continúa o si será la oportunidad para suavizar el trato, porque para ser honestos, la Presidenta no tiene mucho qué informar para Chihuahua, con excepción de cuántos millones reparten a los beneficiarios de sus programas electorales, perdón, sociales.

******

En donde el pleito arreció es entre el ex(des)gobernador y actual senador de Morena, Javier Corral y el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, contra quien Corral Jurado ha arremetido una y otra vez al vincularlo con el exgobernador César Duarte, su némesis al que todavía parece que no olvida. Sin embargo, en esta ocasión, Pérez Cuéllar no se quedó callado y celebró que alguien “tan huevón, tan impresentable y tan repudiado” no apoye sus aspiraciones de ser el candidato de la 4T a la gubernatura, pues es de sobra conocido que don Javier tiene como favorita a la senadora con licencia Andrea Chávez. Así que de esta manera, el pleito que ambos traían desde que estaban en el PAN ya lo trasladaron a Morena, y a ver cómo le va al partido guinda con esa bronca que además de grilla, es personal.

******

Y mientras ayer la dirigencia nacional de Morena a cargo de Ariadna Montiel, en conjunto con la Comisión Nacional de Elecciones que preside Citlalli Hernández, destaparon a los llamados coordinadores estatales de Guerrero y Michoacán en las figuras de Beatriz Mojica y Carlos Torres, respectivamente, hoy tocará el turno de los destapes a los estados de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California. Para sorpresa de nadie, en Guerrero ya comenzaron las divisiones debido a que Abelina López no resultó ser la ungida e incluso ella misma cuestionó el resultado de las encuestas, mientras que en Michoacán, un sector del morenismo tampoco está muy contento con la designación de Torres Piña, de quien recordaron su cercanía con el exgobernador Silvano Aureoles. Es así que como van las cosas, Chihuahua será de los últimos estados en definirse, pero de que lo harán antes de que concluya septiembre, en eso todos coinciden.