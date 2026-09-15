México se rezaga en sus metas de competitividad mundial

México se ha rezagado en las metas de la Secretaría de Economía para los años 2025 y 2026 en el Índice de Competitividad Mundial (ICM), que elabora el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza.

En 2025, México mejoró su posición en el ICM, al pasar del lugar 56 al 55, lo que para el gobierno federal reflejó un desempeño relativamente favorable en un entorno internacional complejo.

Pero el país registró un resultado de 48.84 en el ICM frente a una meta establecida por la Secretaría de Economía de 50.1. Mientras que para 2026, se alcanzó un resultado de 42.85 puntos respecto de una meta de 50.4. Con ello, cayó de la posición 55 a la 62.

Este comportamiento responde a la evolución de los factores considerados en la medición, así como al contexto económico nacional e internacional. Durante los cuatro años previos, la clasificación de México se mantuvo estable entre las posiciones 55 y 56.

Aunque México mantiene fortalezas asociadas, a la integración comercial, capacidad exportadora y atractivo para la relocalización de cadenas productivas, el gobierno federal reconoce que persisten limitantes vinculadas con la mejora de la productividad y el crecimiento económico, entre otras.

Durante el último trimestre de 2025, la Secretaría de Economía elaboró el Reporte de Inhibidores 2025 como un insumo técnico para la toma de decisiones y el diseño de políticas orientadas a fortalecer la competitividad y el desempeño económico del país.

El análisis incorporó los resultados del ICM 2025 y del Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A partir de este ejercicio se identificaron áreas prioritarias para mitigar la incertidumbre comercial, fortalecer la productividad, mejorar el entorno de negocios y reducir las brechas de competitividad entre las entidades federativas y en el ámbito nacional.

A juicio de la Secretaría de Economía, los resultados generaron elementos de diagnóstico para orientar acciones dirigidas a detonar la inversión productiva, robustecer las capacidades económicas regionales y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan México en materia de competitividad y desarrollo económico.

El perfil competitivo de México refleja una tensión estructural entre una economía grande e integrada comercialmente, con un mercado laboral excepcionalmente ajustado, y profundas debilidades institucionales que se agravaron notablemente en 2026.

El deterioro registrado este año en materia de desempeño fiscal, estado de derecho, productividad y entorno empresarial indica que las deficiencias de gobernanza están contrarrestando cada vez más las ventajas estructurales de la economía en los sectores manufacturero y del mercado laboral.

Como puntos fuertes, el empleo en México es uno de los activos competitivos más destacados del índice (12.º). El desempleo se sitúa en 2.39%, ocupando el 7.º peldaño a nivel mundial.