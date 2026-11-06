Tiroteo en EU: reportan tres policías heridos en Denver

Autoridades en Estados Unidosreportan al menos tres policías heridos luego de un presunto tiroteo en Denver, Colorado.

De acuerdo con medios locales, los oficiales habrían estado involucrados en el incidente que habría iniciado tras un percance automovilístico.

Según testigos citados por CBS, el siniestro inició cuando un auto chocó contra un autobús, previo a que se escucharan al menos 13 disparos.

En ese sentido, la policía de Lakewood, ciudad donde ocurrió el incidente, reporta al menos un policía ligado a los hechos, sin detallar más.

La policía de Lakewood indicó que la investigación se mantiene activa y que se darán a conocer más detalles a medida que estén disponibles.

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