Tigres recibe a Chivas y Atlas recibe a Cruz Azul en Cuartos de Final

La Liguilla del Clausura 2026 inicia hoy con enfrentamientos de alto voltaje. Destacan el clásico capitalino entre Pumas y América, así como el duelo entre Chivas y Tigres, una rivalidad que ha crecido en intensidad en los últimos torneos.

Guadalajara y Tigres han construido una rivalidad importante en Liguilla, con cuatro enfrentamientos previos, incluidos dos finales.

En el Clausura 2017, Chivas se coronó con global de 4-3, mientras que Tigres tomó revancha en el Clausura 2023 al imponerse 3-2.

El Rebaño llega con dudas tras un cierre complicado, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos, además de posibles bajas por convocatoria a la Selección Mexicana.

Por su parte, Tigres llega en mejor momento, con cuatro partidos sin perder y dos goleadas recientes, incluida una sobre Chivas. Aunque el desgaste por la Concachampions podría influir, los felinos lucen como un rival de cuidado.

CRUZ AZUL (3) VS ATLAS (6)

Este duelo se perfila como uno de los más impredecibles. Cruz Azul, que sorprendió al prescindir de su técnico en la recta final, no ha logrado mostrar regularidad, mientras que Atlas llega sin presión tras clasificarse de forma inesperada.

En Liguilla, ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, con ventaja para Atlas, que ha ganado dos de tres series en torneos cortos.

El antecedente más recordado es la semifinal del Verano 1999, donde los rojinegros se impusieron con un contundente global de 6-0.

La Máquina tiene una espina clavada por la eliminación en la Concachampions. Ya sin Nicolás Larcamón, Joel Huiqui debe levantar a este equipo.

Información tomada de El Heraldo de México