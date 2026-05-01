Incremento al salario mínimo implicaría aumento a inflación; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez señaló que no es conveniente un nuevo incremento al salario mínimo ante la crisis económica actual ya que elevar el salario da un incremento a la inflación.

“En realidad, aumento al salario mínimo y a los que les aumento el salario mínimo a como están las cosas y la inflación, si realmente lo están percibiendo como que si les aumento o les salió barato el 10%, o ya le salió barato el 10% en realidad de nada sirve aumentar el salario mínimo si el tomate la gasolina y el transporte público o lugares aumentaron más del 10%”, comentó.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que debido a las nuevas reformas como la disminución a la jornada laboral, se ha dejado de lado la productividad de las empresas y sumado a esto los problemas globales también representan crisis con el alza a los combustibles, por lo cual no sería bueno un nuevo incremento al salario mínimo.

“El salario mínimo es sinónimo de inflación o de incremento de alguna manera porque las empresas tenemos dos formas en que se incrementa nuestra operación una es la mano de obra y materia prima”, concluyó.