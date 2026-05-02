Detiene SSPE a dos presuntos implicados en feminicidio

Como resultado del trabajo de inteligencia y coordinación operativa impulsado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, elementos de la SSPE lograron la detención de dos personas presuntamente vinculadas a delitos contra la salud y a un caso de feminicidio ocurrido en esta ciudad.

La intervención se llevó a cabo el 1 de mayo, luego de una investigación derivada de un reporte al sistema de emergencias 9-1-1, relacionado con un hecho de feminicidio registrado en la colonia Lote Bravo. A partir de este reporte y en atención a un oficio de colaboración de la Fiscalía General del Estado, personal de la Subsecretaría de Estado Mayor, en coordinación con áreas de análisis táctico, desplegó diversas acciones de investigación de campo y seguimiento.

Mediante el uso de herramientas tecnológicas como la Plataforma Centinela y equipo aéreo no tripulado, se logró ubicar un vehículo de interés en circulación en la colonia Infonavit Aeropuerto, donde finalmente fue interceptado por los agentes estatales.

Al interior del vehículo se encontraban dos hombres, quienes tras una inspección preventiva, fueron encontrados en posesión de varias dosis de una sustancia con características similares a la cocaína. Ante estos hechos, se procedió a su detención conforme a los protocolos legales.

Los detenidos fueron identificados como Juan Daniel V.S y Jesús Manuel C.B, quienes presuntamente están relacionados con un grupo delictivo y con la investigación en curso por feminicidio. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Zona Norte para el seguimiento correspondiente.

Durante el operativo también se aseguró un vehículo Chevrolet Impala modelo 2010, así como siete envoltorios con sustancia ilícita.

El secretario Gilberto Loya destacó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la corporación, así como la importancia del uso de tecnología y la coordinación institucional para esclarecer delitos de alto impacto.

La SSPE reitera su compromiso de continuar trabajando de manera firme para garantizar justicia y seguridad a las y los chihuahuenses.