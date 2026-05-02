No basta la licencia, se requiere justicia: Álex Domínguez

-PRI exige verdad, legalidad y rendición de cuentas

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Álex Domínguez, señaló que el gobierno federal debe actuar con firmeza, imparcialidad y apego a la ley, garantizando que las investigaciones se conduzcan de manera transparente y sin favorecer a los presuntos involucrados.

Lo anterior, luego de la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, en el contexto de las acusaciones emitidas por autoridades de los Estados Unidos de América.

Recordó que el caso del gobernador de dicha entidad y de los demás funcionarios es una muestra más de los narcos gobiernos de Morena que se han generado con la mal llamada 4T.

El legislador subrayó que la gravedad del momento exige claridad, certeza y un apego irrestricto a la legalidad. Indicó que la solicitud de licencia y la separación del cargo no sustituyen la rendición de cuentas, sino que representan el inicio de un proceso que debe conducir al esclarecimiento pleno de los hechos y, en su caso, a la aplicación de sanciones conforme a derecho y un castigo ejemplar.

Asimismo, afirmó que este caso refleja la urgencia de fortalecer las instituciones y evitar cualquier forma de impunidad en el ejercicio del poder público.

El líder priista reiteró que la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la verdad en su totalidad, incluyendo las circunstancias de los hechos, la posible participación de actores involucrados y la determinación de responsabilidades conforme a la ley.

Finalmente, exhortó a las instituciones del Estado mexicano a actuar con plena autonomía, firmeza y sin distinciones partidistas, reiterando el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.