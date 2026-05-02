31 Minutos reúne a 230 mil personas en el Zócalo y rinde homenaje a Juan Gabriel

El Gobierno de la Ciudad de México reportó este jueves que 230.000 personas asistieron al concierto del espectáculo musical de títeres de los chilenos 31 Minutos celebrado esta noche en el Zócalo de la capital mexicana.

“Más de 230.000 personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos”, apuntó en un mensaje la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.



En el marco del Día del Niño, que en México se festeja el 30 de abril, la plaza pública y política más grande del país se llenó de música, humor, risas, imaginación y de personajes entrañables, quienes entretuvieron a chicos y grandes, quienes cantaron y se divirtieron por igual.

Información de Aristegui Noticias