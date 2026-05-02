Prevén fin de semana con temperaturas templadas y presencia de viento en Chihuahua Capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, para este fin de semana, se esperan condiciones mayormente estables, con temperaturas templadas y presencia de viento moderado, sin probabilidad significativa de lluvias.

Hoy sábado 2 de mayo, se prevé un ambiente mayormente soleado, con una temperatura máxima de 24°C y mínima de 13°C, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, y una probabilidad de lluvia del 13%.

Para el domingo 3 de mayo, se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 16 grados, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, con una probabilidad de lluvia del 2%.

Se recomienda a la población mantenerse informada, tomar precauciones ante las rachas de viento y cuidar cambios de temperatura, así como atender las indicaciones de las autoridades.