Marco Bonilla cumple con trabajo y resultados: concluye segunda etapa de sistema de riego en la Huerta Legarreta

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de mayo de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, continúa demostrando que sí cumple con trabajo y resultados, al finalizar la segunda etapa de colocación del sistema de riego en el emblemático parque Fundadores, mejor conocido como la Huerta Legarreta.

Los trabajos, realizados por la Dirección de Mantenimiento Urbano, se llevaron a cabo en el área ubicada del lado de la calle 17 de Junio, así como en un tramo de la América Latina, beneficiando directamente a este importante pulmón verde de la ciudad.

Como parte de estas acciones, se instalaron poco más de 240 metros lineales de tubería de PVC, además de 50 burbujeadores, mediante los cuales se distribuye el agua a través de un sistema de riego por goteo, así como 25 aspersores que permitirán una cobertura más eficiente en distintas zonas del parque.

Gracias a esta infraestructura, miles de árboles que se encuentran en este espacio serán regados de manera constante y eficiente, contribuyendo a su conservación y fortaleciendo el entorno natural del lugar.

Asimismo, se informa que se continuará con una tercera y última etapa de este proyecto, con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema de riego y seguir fortaleciendo las áreas verdes del parque.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la naturaleza y con las y los chihuahuenses, al continuar impulsando acciones que reflejan trabajo y resultados en favor del cuidado de los espacios públicos y el medio ambiente.