Marcas en los dientes revelan cómo se construían las identidades de género en la Prehistoria, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Granada a partir del análisis del desgaste dental y la identificación del sexo cromosómico permite establecer que la producción textil fue una actividad desarrollada por mujeres durante miles de años.

Surcos en los dientes de mujeres prehistóricas han permitido reconstruir, miles de años después, cómo se aprendían, practicaban y transmitían los roles de género en las comunidades del sureste peninsular.

Un nuevo estudio desarrollado por el Grupo de Investigación GEA equipo de la Universidad de Granada (UGR), publicado en la prestigiosa revista Journal of Archaeological Science,revela cómo se construían esas identidades en ese territorio a partir de prácticas cotidianas que quedaron inscritas en el propio cuerpo.

La investigación demuestra que la artesanía textil provocó diferentes tipos de marcas en los dientes, lo que permite explorar la construcción social del género hace más de cinco milenios.

El trabajo combina por primera vez el análisis del desgaste dental no masticatorio con técnicas biomoleculares de última generación para determinar el sexo biológico a partir de una proteína denominada amelogenina, presente en el esmalte dental y diferenciable cromosómicamente.

Información de Aristegui noticias