Maru Campos anuncia incremento salarial del 6 por ciento por tercer año consecutivo a trabajadores sindicalizados

“Cuentan con un Gobierno que sabe hacer lo correcto y da ejemplo allá afuera, de quiénes son los chihuahuenses”, expresó

La gobernadora Maru Campos encabezó los festejos por el Día del Trabajo con miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno (STSGE), a quienes anunció que por tercer año consecutivo, tendránun aumento del 6 por ciento en su salario.

Durante el evento que se desarrolló en el salón de Pinos Altos, la mandataria agradeció el apoyo y respaldo de cada una de las personas, que día a día llevan los servicios de su administración a quienes más lo necesitan, incluso, aunque ello implique ir contra corriente.

“Cuentan con un Gobierno que sabe hacer lo correcto. Sigamos dando ejemplo allá afuera de quiénes son los chihuahuenses, de quiénes son unos y quiénes somos otros”, expresó durante su mensaje.

En reconocimiento a la labor de las y los sindicalizados, la Gobernadora dio a conocer que también se aumentará el bono de útiles escolares anual, un bono por firma de acuerdos con valor de 4 mil 500 pesos y se brindarán dos días económicos adicionales, que podrán utilizar en cualquier momento del año.

“¡Felicidades a este Sindicato! Para que un Gobierno pueda dar resultados requiere un trabajo coordinado, un gran equipo de personas. Hoy hacemos honor al trabajo de cada uno de ustedes, a veces difícil, a veces cansado, a veces sacrificado, pero que siempre vale la pena”, concluyó.

Erika Zermeño, secretaria General del STSGE refrendó su compromiso de acompañar a la Gobernadora, en la construcción de un Chihuahua valiente, próspero y solidario.

“Reconocemos el diálogo solidario para alcanzar acuerdos en beneficio de todas y todos. Esta organización sindical camina junto al Gobierno de Maru Campos”, manifestó.

Por su parte José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda y Xóchitl Reyes Castro, coordinadora de asesores del STSGE, destacaron los buenos resultados obtenidos y las mejoras a la calidad de vida de las y los trabajadores que se han obtenido al sumar esfuerzos.

Durante la firma del pliego petitorio del aumento salarial y las mejoras a prestaciones se contó con la presencia de Diódoro Siller, secretario del Trabajo; Arturo Rivas Vargas, director del Comité de Vigilancia y Fiscalización del Sindicato y Heriberto Miranda Pérez, director de Pensiones Civiles del Estado (PCE).

También estuvieron presentes Olga Verónica García, subsecretaria de Egresos; Daniel Jaime Cruz, subsecretario de Ingresos; Leticia Enderi, directora de Recursos Humanos y Héctor Granados, subsecretario del trabajo.