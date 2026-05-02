Obras Públicas del Estado va también al rescate de once calles gracias a convenio con Municipio

Jorge Chánez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, habló sobre el convenio que tanto a mencionado Carlos Rivas, titular de Obras Municipales, el cual ha permitido que haya quedado reparado el periférico De la Juventud desde circuito universitario a Plaza San Ángel, en su primera etapa.



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El funcionario Estatal corroboró que se trata de un convenio de colaboración y participación que permite hacer equipo con el Municipio para este tipo de obras antes mencionadas y la conexión con Labor de Terrazas que en esta semana ya se trasladó la maquinaria y la siguiente semana inician ahí los trabajos, enfrente de la UVM con una conexión que anunció la gobernadora Maru Campos en su pasado informe.



Chánez Peña, también informó que reiteró que con esta colaboración de dependencias Estado-Municipio también se intervendrá en once calles capitalinas.



Mencionó que las colaboraciones también van en la zona del panorámico, San Felipe de once calles. Y es que el Estado tiene la facultad de colaborar con el Ayuntamiento en: parques, como por ejemplo el Pistolas Meneses (anunciado por la gobernadora).

Finalmente el secretario recordó que el Estado es común que tenga estos convenios, tal pasó en la pasada intervención de un tramo federal.





