Tiene Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes efectividad de 80%

Destacan Fiscal de la Zona Centro y el Coordinador de la Unidad colaboración interinstitucional en personal y tecnologías, para alcanzar porcentaje

En una semana realizaron dos rastreos y un cateo en busca de indicios para localizar a personas ausentes o desaparecidas

La Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en Chihuahua, mantiene un porcentaje de efectividad del 80% en la resolución de las carpetas de investigaciones iniciadas.

Así lo dieron a conocer el Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, y el coordinador de la Unidad Especializada, Edwin Iván Rodríguez Balderrama, en conferencia de prensa celebrada este martes 7 de julio.

“Tenemos que hacer la distinción entre una persona desaparecida, que es cuando hay indicios que sugieren que se constituyó un delito, y una ausente, en la cual se desconoce su paradero, pero no hay nada que sugiera la comisión de un delito”, precisó el coordinador.

En el caso de ausencias, la Unidad investiga casos de hombres, y niños, y si se trata de privación de la libertad, atiende casos de varones, mujeres, niñas y niños.

Aclaró también que el número de personas puede variar con respecto a las carpetas de investigación, ya que en una carpeta puede haber dos o más personas reportadas.

De esta manera, del 1 de enero al 3 de julio de 2026, se iniciaron 206 carpetas de investigación, que, en cuanto a número de personas, significa que se buscó a 219 varones, de los cuales 143 fueron localizados vivos, 15 sin vida, en 17 casos de personas reportadas se declinaron las investigaciones y actualmente se tiene a 44 varones con reportes vigentes.

En relación con las carpetas por privación de la libertad, se abrieron 28 correspondientes a 31 personas reportadas, 15 localizadas con vida, dos sin vida, ocho casos fueron declinados y hay nueve vigentes.

Rodríguez Balderrama dio a conocer que, en el mismo periodo, pero del año 2025, se iniciaron 291 carpetas por ausencia que representaron a 319 personas buscadas, de las que 248 se localizaron con vida, 17 sin vida, en 19 casos se declinaron las carpetas y cerró con 35 pesquisas vigentes.

En ese mismo lapso, respecto a la privación de la libertad, se contabilizaron 25 personas víctimas, 18 de localizadas con vida, una sin vida, y la indagatoria para cinco de ellas fue declinada.

Destacó que dichos resultados fueron gracias a la coordinación en operativos conjuntos con la Agencia Estatal de Investigación, ministerios públicos, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el uso de tecnología de drones, cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) y Centinela de la Policía Estatal.

Informó que recientemente, se realizaron rastreos como el del pasado 01 de julio en el Libramiento Oriente en busca de Jesús Gabriel Guzmán Villar; otro el 3 de julio para localizar a Jonathan Pérez Rivera y este mismo martes, acciones para encontrar a Miguel Ángel Ríos Chávez.