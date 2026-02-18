Tiene Marx Arriaga licencia sin goce de sueldo en la UACJ tras destitución en la SEP: Gutiérrez Dávila

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila señaló que Marx Arriaga es docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y cuenta con licencia sin goce de sueldo.

Tras su destitución como director general de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga tiene las puertas abiertas para regresar a impartir clases en la ciudad fronteriza.

Una vez que venza su contrato, será la Universidad quien decida lo concerniente.

Gutiérrez Dávila agregó que lo importante es que para la SEyD es una oportunidad de seguir avanzando y trabajando con el material de apoyo que la SEP pone a disposición de todo el sistema educativo.