Tiene Joss Vega todas las tablas para presidir el Congreso: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que la diputada Joceline “Joss” Vega Vargas ha demostrado su capacidad como legisladora y consideró que de ser electa para presidir al Congreso del Estado, sabrá hacerlo bien.

Agregó también que él conoce personalmente a la diputada del PAN y la calificó como una mujer profesional y responable, con la capacidad para ocupar la presidencia Legislativo Estatal.

“Creo que Joss es una diputada que ha ido demostrando capacidad en su condición de legisladora y yo creo que tiene todas las tablas y todo el empaque para presidir el Congreso del Estado. La conozco, sé que es una una mujer profesional, responsable y seguramente si ella tiene la posibilidad, lo hará muy bien”.

Cabe señalar que este viernes sesionará la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para elegir a quien representará al Congreso del Estado durante el último año de la legislatura.