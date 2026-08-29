Sitia Ejército, Guardia Nacional y FGR gasolinera Black Gold

Chihuahua, Chih.- Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR) desplegaron un fuerte operativo en la gasolinera Black Gold ubicada sobre la avenida Independencia y 20 de Noviembre, en la colonia Santa Rosa, donde las instalaciones fueron sitiadas mientras las autoridades realizaban diversas diligencias.

De manera simultánea, un operativo similar se registró en otra estación de servicio de la misma empresa, ubicada en la zona oriente de la ciudad de Delicias, lo que generó expectación entre habitantes y automovilistas ante la presencia de elementos de las corporaciones federales y varias unidades oficiales.

Hasta el momento se desconoce con exactitud el motivo de la movilización y si ambos operativos están relacionados con una investigación federal. Las autoridades no han proporcionado información oficial sobre las diligencias realizadas ni se ha informado si existen personas detenidas o algún aseguramiento.