Da vuelta para entrar a gasolinera y provoca choque múltiple en el Juan Pablo II

Un aparatoso choque entre tres vehículos se registró sobre el bulevar Juan Pablo II y calle 16a, donde una maniobra para incorporarse a una gasolinera provocó que dos automóviles terminaran proyectados contra una pick up.

El accidente ocurrió cuando la joven conductora de un Dodge Avenger circulaba de este a oeste y, al intentar ingresar a la estación de servicio, cortó la circulación a la conductora de un Nissan March negro que transitaba de oeste a este. Tras el impacto, ambos vehículos salieron proyectados y terminaron chocando contra una pick up Ford de modelo atrasado.

El percance dejó como saldo cuantiosos daños materiales, además de lesiones leves en la conductora y una pasajera del Nissan March. Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.