Tic-tac azul-La pachanga de Jáuregui-Castrejón y su encuesta-Priistas en acción

Mientras en Morena las precampañas de los aspirantes a ser ungidos para competir por la gubernatura anda a todo lo que da, con el alcalde con licencia de Juárez de reunión en reunión en Palomas y la fronteriza ciudad, al igual que la senadora también con licencia, Andrea Chávez, en el PAN aún esperan los tiempos y el llamado para definir las reglas del proceso interno que determinará cómo serán electos los candidatos a la gubernatura y en especial a la alcaldía de Chihuahua capital. En el caso de la candidatura grande, el alcalde Marco Bonilla va en caballo de hacienda en lo que a ser puntero en las encuestas se refiere, pero para la candidatura azul a la capital del estado y entre tantos suspirantes que pretenden sucederlo en la silla de la Presidencia Municipal, es en donde la dirigencia estatal que encabeza Daniela Álvarez, espera instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional y de la primer panista del estado, la gobernadora Maru Campos, para entonces sí volver a realizar esa añorada mesa de trabajo en la que ya están anotados el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera; el exfiscal César Jáuregui, la diputada federal Manque Granados y el coordinador de los legisladores locales, Alfredo Chávez, así como el titular de la JMAS en la ciudad, Alan Falomir, e incluso los diputados locales Jorge Soto y Carlos Olson, los cuales han pedido que no los dejen fuera si es que se pretende continuar con la unidad panista. Ya todo es cuestión de tiempo y acuerdos, así que tic-tac…

Y es así que mientras esperan los tiempos y definiciones, este fin de semana el que se trasladó al municipio de Maguarichi es el alcalde de la capital, Marco Bonilla, quien fue invitado por la Fundación CYDEM para estar presente en la celebración del Día de las Buenas Acciones, un movimiento que reconoce a los líderes ciudadanos que generan un impacto en sus comunidades, en este caso en la región serrana, así que además de líderes sociales y políticos del municipio en mención, también acudieron representantes de Bocoyna y Uruachi.

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Ya que mencionamos a los aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, quien celebró su cumpleaños 60 con tremendo pachangón es el exfiscal General César Jáuregui, quien apenas vio cómo se calmaron las aguas por el caso del narcolaboratorio y la presunta injerencia de agentes extranjeros en ese operativo, mismo que le costó el puesto al frente de la Fiscalía General del Estado, volvió a la carga en su búsqueda por ser el ungido del PAN. En la fiesta que le organizaron sus simpatizantes fueron vistos la exdiputada local Geo Bujanda, la diputada Carla Rivas, el secretario de Turismo, Edibray Gómez y la exsecretaria de Educación, Sandra Gutiérrez, así como el exregidor Luis Terrazas, mismo que en febrero de este año fue destituido como subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por sus comentarios misóginos contra la senadora con licencia Andrea Chávez, y quien este fin de semana y luego de la pachanga, publicó un video en sus redes sociales en apoyo a Jáuregui Moreno.

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El que también encabezó una reunión este fin de semana con militantes panistas que le organizaron esa reunión, es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, a quien algunos sectores del panismo en Chihuahua ven con recelo por su pasado priista, mismo que ya no refrendó y actualmente aspira a la candidatura de Acción Nacional como carta ciudadana, luego de que el PAN se abriera a ese tipo de candidaturas, así que para demostrar que también dentro del partido azul existen militantes de cepa que lo apoyan, De la Peña fue arropado por ese grupo del partido que lo respaldan en sus aspiraciones para ser candidato a la alcaldía de Chihuahua capital, tales como el exregidor Ramón Sáenz, la exdiputada local Rocío Sarmiento y la exsecretaria General del Comité Directivo Estatal, Margarita Alvídrez, actual titular del Registro Civil.

Además, los que tampoco se quedaron atrás en sus actividades de fin de semana son el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, el cual sostuvo un encuentro con el Club Rotario, estuvo presente en la toma de protesta del Colegio de Abogados y se reunió con los pastores José Luis Gardea y Bruno Escobar, mientras que la diputada federal Manque Granados encabezó otra edición más del llamado “Sabadito Emprendedor”, por lo que mientras esperan el banderazo oficial de salida, los suspirantes continúan organizándose desde sus trincheras.

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Quien compartió una dizque “encuesta”, sin fuente de por medio o metodología, misma que más que sorpresa generó burlas en redes sociales, es el exdiputado local Óscar Castrejón, el cual tal parece que le quiere entrar al proceso interno de Morena para elegir candidato a la alcaldía de Chihuahua capital. A decir del exlegislador local morenista y su mentada encuesta, él aparece en segundo lugar de las preferencias electorales, tres puntos abajo de la diputada federal panista Manque Granados y por arriba del secretario General de Gobierno Santiago de la Peña y del coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, así como a ocho puntos de distancia por encima de la también morenista Brenda Ríos. La imagen fue tomada por la mayoría de modo irrisorio, sin embargo, hubo quienes alentaron al también abogado a buscar esa candidatura que hoy por hoy es buscada por exprianistas y una exverde, mientras que a él sí se le puede calificar de “izquierda verdadera”.

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Después de que la semana antepasada se reunió con la dirigencia nacional de la CNC en la capital del país, encuentro en el que también estuvo el jefe del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ‘Alito Moreno’, este fin de semana, el líder estatal de la Confederación Nacional Campesina y coordinador de la bancada priista en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, acudió al último informe de su antecesor al frente de esa organización tricolor, Tomás Parra, quien en mayo entregó la batuta de la CNC a Medina Aguirre. Al encuentro cenecista también acudió el dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, el cual agradeció el trabajo realizado por Parra y respaldó lo que se viene para la CNC con Arturo Medina al mando, quien ha buscado inyectarle nuevos bríos a esa organización campesina y tan representativa dentro del partido tricolor.

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Si de priistas se trata, con eso de que los tricolores comenzaron a armarse y a redefinir estructuras de cara al próximo proceso electoral, ya sea que vayan solos o acompañados, quien encabezó este fin de semana una Jornada de Afiliación que tuvo resonancia en las 32 entidades del país, es es el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, el cual desde las instalaciones de la dirigencia estatal del PRI CDMX y con la presencia de diputados federales y locales de la capital mexicana, lideró esta nueva jornada que sumó a miles de ciudadanos a las filas de la familia revolucionaria, una cifra que se conocerá de manera exacta durante los próximos días, pero que se llevó las palmas y el reconocimiento del dirigente nacional tricolor, ‘Alito’ Moreno, mismo que andaba en Perú, en donde se reunió ni más ni menos que con la presidenta electa Keiko Fujimori.