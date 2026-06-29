Prevén lunes con lluvias durante la tarde y noche en Chihuahua capital

Este lunes, canales de baja presión, una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del océano Pacifico y golfo de México y la onda tropical núm. 13, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la República Mexicana, y con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio nacional.

A su vez, una línea seca en el norte de México ocasionará vientos fuertes en la citada región.

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste) y Durango (noroeste); y puntuales fuertes en Zacatecas (sureste, sur y suroeste), Aguascalientes y San Luis Potosí (suroeste, centro y este); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y de componente sur (surada) en Coahuila y Nuevo León; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; así con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.