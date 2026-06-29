Impulsa el CUM proyectos de Presupuesto Participativo; asesora a vecinos y ejecuta 51 obras de pavimentación

El gerente general del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Ricardo Santana Flores, informó que el organismo participa activamente en la promoción, asesoría técnica y elaboración de proyectos del Presupuesto Participativo, además de ejecutar actualmente 51 tramos de pavimentación que resultaron ganadores en la edición anterior del programa, con una inversión superior a los 64 millones de pesos.

Explicó que el Consejo trabaja de manera coordinada con la Dirección de Participación Ciudadana para orientar a los vecinos sobre las alternativas que tienen para concretar obras de pavimentación en sus colonias, ya sea mediante el esquema de coparticipación del Consejo o a través del Presupuesto Participativo.

Santana Flores detalló que, durante las reuniones con los habitantes, se les presentan ambas opciones, principalmente cuando las convocatorias del Presupuesto Participativo se encuentran abiertas, con el propósito de que puedan elegir el mecanismo que mejor se adapte a sus posibilidades.

“Si los vecinos no cuentan con la capacidad económica para aportar mediante el esquema de coparticipación, los apoyamos para que se organicen y participen en el Presupuesto Participativo”.

El funcionario destacó que el respaldo del CUM no se limita a la promoción del programa, sino que también brinda asesoría técnica para integrar los expedientes de cada proyecto. Entre las acciones que realiza se encuentran la elaboración de presupuestos, la integración de la información requerida y el apoyo administrativo para cargar los proyectos en la plataforma digital y obtener el folio de participación.

Respecto al avance de las obras, indicó que actualmente se ejecutan 51 tramos de pavimentación correspondientes a proyectos ganadores del ejercicio anterior, los cuales representan una inversión superior a los 64 millones de pesos.

Asimismo, dio a conocer que para la presente convocatoria ya se tienen registrados 104 proyectos de pavimentación. De estos, alrededor de 40 o 45 corresponden a calles que ya habían participado en ediciones anteriores, por lo que únicamente se actualizan sus expedientes técnicos, mientras que el resto son proyectos nuevos que se encuentran en proceso de elaboración para que los ciudadanos puedan concluir su registro y participar en la votación.