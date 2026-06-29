Exportaciones de México crecen 25.4% en mayo y acumulan 4 meses con tasas de doble dígito

Las exportaciones de productos de México aumentaron 25.4% en mayo, a 69,544.5 millones de dólares, y acumularon así cuatro meses con tasas de crecimiento interanuales de doble dígito, informó este viernes el Inegi.

También las importaciones de mercancías acumularon cuatro meses con alzas de doble dígito, al escalar 24.0% en mayo, hasta los 67,285.3 millones de dólares.

Todas las principales divisiones de estos indicadores tuvieron avances interanuales, con excepción de las ventas externas automotrices, las cuales descendieron 2.2 por ciento.

Con ambos resultados generales, la balanza comercial de México registró un superávit de 2,259.2 millones de dólares, un incremento de 83.4% en comparación con mayo del año pasado.

Para Janneth Quiroz y Rosa Rubio, analistas de Monex, con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales cayeron 0.5% a tasa intermensual en mayo, lo que representó su primera contracción desde noviembre de 2025.

Tras varios meses de un sólido dinamismo, expusieron que las cifras de mayo sugieren una moderación del impulso del comercio exterior. “La primera caída mensual de las exportaciones desde noviembre de 2025 y la reducción del superávit comercial reflejan una ‘normalización’ del dinamismo observado durante el inicio del año, aunado a un bajo dinamismo en los envíos de manufacturas automotrices”, dijeron.

No obstante, en su acumulado, las exportaciones continúan mostrando un sólido desempeño, apoyados principalmente por la demanda proveniente de Estados Unidos.

De enero a mayo crecieron 22.6% a 317,172 millones de dólares, avance que resulta ser el mayor desde el 2021 (+29.5%), pero si excluimos ese dato por tratarse del rebote tras la caída atípica de 21% que causó la pandemia, se trata del más alto desde el 2010 (+37.9 por ciento).

A tasas interanuales, el mayor dinamismo relativo de las exportaciones estuvo en las ventas extractivas no petroleras, con un aumento de 88.7%; mientras que el mayor aporte en valor se mantuvo en las exportaciones no automotrices, con un crecimiento de 38.0 por ciento.

En mayo de 2026, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 62,990 millones de dólares, lo que representó un incremento de 25.1% a tasa anual.

Los aumentos más significativos se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (98.1%), de productos de la minerometalurgia (47.2%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (13.8%), de productos plásticos y de caucho (4.3%) y de alimentos, bebidas y tabaco (4.2 por ciento).

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices mostraron una caída anual de 2.2%, la cual resultó de un descenso de 3.5% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un alza de 5.7% en las ventas dirigidas a otros mercados.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones petroleras fue de 2,423 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,936 millones de ventas de petróleo crudo y de 488 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 101.32 dólares por barril, cifra mayor en 6.33 dólares a la del mes previo y en 43.44 dólares a la de mayo de 2025.

En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 616,000 barriles diarios, nivel superior al de 478,000 barriles diarios de abril, pero inferior al de 743,000 barriles diarios de mayo de 2025.

En el quinto mes de 2026, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 1,997 millones de dólares, monto que implicó un aumento anual de 2.2 por ciento.

Los avances más pronunciados se registraron en las exportaciones de uvas y pasas (65.4%), de jitomate (45.2%), de legumbres y hortalizas frescas (28.4%), de cítricos (27.5%) y de pepino (21.3 por ciento).

En contraste, los retrocesos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de café crudo en grano (39.6%) y de aguacate (22.5 por ciento).

Expansión de importaciones

En el mes de referencia, las importaciones mexicanas de bienes de consumo llegaron a 8,305 millones de dólares, cifra que significó un ascenso anual de 6.5 por ciento.

Esta tasa resultó de un avance de 3.1% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 21.4 % en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Al mismo tiempo, se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 54,314 millones de dólares, nivel superior en 29.8% al reportado en mayo de 2025.

A su vez, esta cifra derivó de un alza de 29.7% en las importaciones de productos no petroleros de uso intermedio y de 31.5% en las de bienes petroleros de uso intermedio.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,667 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 1.6 por ciento.

En el periodo enero-mayo de 2026, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 311 405 millones de dólares, monto superior en 20.8% al observado en igual lapso de 2025. A su interior, las importaciones no petroleras subieron 22.0% y las petroleras, 6.5%, a tasa anual.