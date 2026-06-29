Identifican a MP encontrada sin vida en colonia Pacífico, un presunto detenido

De manera extraoficial se dio a conocer que derivado de la muerte de una agente del Ministerio Público, se procedió a la detención de una persona sospechosa.

La víctima fue encontrada sin vida ayer por la tarde en una vivienda de la colonia Pacífico, siendo identificada como Carla Judith A. A., elemento activo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El cuerpo presentaba rastros de sangre y en un principio se había manejado la hipótesis de un suicidio, sin embargo, las investigaciones determinaron que se trataría de un homicidio.