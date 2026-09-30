Tesoro de EU sanciona a ex esposo de Marina del Pilar, al ‘Mayito Flaco’ y otros 19 vinculados al cártel de Sinaloa

Organigrama de la trama de ‘narcocorrupción’ identifica por la OFAC. Imagen Departamento del Tesoro de EU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades a las que acusa de actuar como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre ellos se encuentran Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, hijo de El Mayo, Ismael Zambada García, personas de su círculo cercano, así como Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y dos exfuncionarios públicos.

De acuerdo con el señalamiento de la OFAC, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió también imponiendo el bloqueo de cuentas como medida cautelar, estas personas estarían involucradas en la red de tráfico y lavado de dinero vinculado con estupefacientes.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, según un comunicado de la OFAC.

Al centro de las sanciones está Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa que fue llevado a Estados Unidos en julio de 2024.

Zambada Sicairos tiene doble nacionalidad, mexicana y estadunidense, dado que nació en Anaheim, California, en 1982. Actualmente, según el gobierno de Estados Unidos, asumió el liderazgo tras la detención de su padre y desde 2001 cambió su nombre a Fernando Sicairos Aispuro.

“Mayito Flaco ha permanecido como una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre”, asegura la OFAC. Y desde julio de 2014, un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó formalmente, pero la agencia del Tesoro asegura que se encuentra escondido en México.

En Mexicali es donde la OFAC señala la mayoría de vínculos políticos. Señala que ahí el dominio lo tienen Los Rusos, una subfacción del Cártel de Sinaloa-Los Mayos que comanda Juan José Ponce Félix, El Ruso, también conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix.

Foto Departamento del Tesoro de EU

UIF aplica bloqueo financiero a las 46 entidades señaladas por la OFAC

Entre las empresas sancionadas de este grupo se encuentran las vinculadas con Luis Torres: Vida Orgánica Tijuana, S. de RL de CV ; Edifika Desarrollos Baja, S. de RL de CV ; The Woods Bar, S. de RL de CV ; Raes Restaurante, S. de RL de CV ; y Distribuidora y Comercializadora ATAF; las de Rivera Zazueta: Rivera Zaxuet Mia Centro Cambiario, SA de CV y Rivos Servicios, SA de CV; la de Mendivil: Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de RL de CV y la relacionada con Buenrostro: Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de RL de CV.

De vuelta al vínculo más cercano a Mayito Flaco, la OFAC sancionó a Hildegardo Gastelum García, propietario de Servicios Hoteleros Gastelum, SA de CV, “un negocio hotelero con sede en Culiacán que utiliza sus flujos de ingresos ilícitos para financiar la guerra de Los Mayos contra los Chapitos”; así como los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte Güero Chompas y Francisco Javier Mendoza Uriarte, que antes trabajaron para El Mayo.

También entre los más cercanos se señala a Lorenzo Castillo Maldonado, a quien la OFAC señala de haberse librado de una cadena perpetua a través de sobornos para ahora estar bajo el mando de Güero Chompas y brindar protección a Mayito Flaco.

Entre lugartenientes y jefes de plaza, las sanciones alcanzan a los hermanos Alfonso Arzate García, Aquiles y René Arzate García, La Rana; a Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, El Cabezón; a Franklin Ernesto Huezo Hernández, El Ranchero y a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Gordo Flubber y su compañera Ilia Elizabeth Felix Rivera, que es señalada como facilitadora financiera de Los Mayos, a través de Magic Casa de Cambio, también conocida como Galerías Centro Cambiario, SA de CV.

La OFAC también dirigió sus sanciones a Jesús González Lomelí, Marco Antonio Moreno Gómez Santélices y Carlos Villela Gómez Santélices, que cuentan con una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y La Rana. Así como a sus socios Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala.

Entre las empresas sancionadas que se relacionan con Moreno se encuentran Grupo Baja Fixer, SA de CV; Inteliproof Efficient, S. de RL de CV; Capital Privado Baja, SAPI de CV; Capital Privado Bursátil, SA de CV; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV; Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de CV; Wermak Publired, SA de CV; Holistic Wellwaves, S. de RL de CV; Proyecto Alerta Verde, SAPI de CV ; y Videovigilancia Colabirativa, SAPI.

Las vinculadas con Jerónimo Vera son Xolo Gas de Baja California, S. de RL de CV ; Lthings Mexico, S. de RL de CV ; Codesuam, S. de RL de CV; y Grupo Baja Firme, SA de CV.

Derivado de la designación de la OFAC, su símil en México, la UIF, llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción y, como medida “preventiva” aplicó un bloqueo financiero a los 46 señalados (21 físicas y 25 morales), según un comunicado de la Hacienda mexicana.

Ex esposo de Marina del Pilar, designado como terrorista

Tijuana, BC. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tras señalar a Carlos Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como uno de los operadores de una red de narcocorrupción, lo considera como “Terrorista Global Especialmente Designado”.

“En el centro de esta trama de narcocorrupción se encuentran el ex esposo de la gobernadora de Baja California (Marina del Pilar Ávila Olmeda), Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres”, señala la OFAC.

Carlos Torres, a quien el Departamento de Estado le revocó la visa en mayo de 2025, es señalado de ser un operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con El Ruso, de usar su influencia política para facilitar las actividades del cártel y protegerlo de la intervención del gobierno y policías en Baja California.

“Carlos Torres, Luis Torres, Pedro Mendivil, Rafael Buenrostro y Diosvany Samuel Chapotin fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa” especifica el documento lanzado este 29 de septiembre.

El ex director de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, también tiene una alianza con El Ruso, según la OFAC. Lo acusa de recibir sobornos a cambio de para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel.

“Según informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”, señala la OFAC.

A la vez, acusa a Rafael Buenrostro Martín, quien se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y como asesor legislativo del gobierno del estado de Baja California, de ser amigo cercano del líder del Cártel de Sinaloa, José Ángel Rivera Zazueta, también sancionado.

Además de Rivera Zazueta se sanciona a su presunto socio, Diosvany Samuel Chapotin Villalba.

El gobierno de Baja California y la gobernadora Marina del Pilar se rehusaron a dar un comentario en este momento.