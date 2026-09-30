Acnur reconoce papel de México para fortalecer sistema de asilo y protección de refugiados

El Alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, llamó desde el pleno del Senado, a fortalecer el sistema de asilo y protección, surgido hace 75 años, para una protección real de quienes se han visto obligados a abandonar sus naciones sus hogares y reconoció el papel que México ha tenido en esa responsabilidad.

En 2025, dijo, más 117.3 millones de personas, que en 2025 se vieron obligados a huir de sus casas y sus pueblos por persecución, conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos u otras crisis.

En sesión solemne, a la que asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de ACNUR resaltó el acceso al asilo se está volviendo más difícil en muchas partes del mundo”, ya que los conflictos bélicos se multiplican y muchos se prolongan durante años.

En ese contexto, resaltó que hace 75 años después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo se reunieron alrededor de una idea simple, pero profunda, de que la gente forzada de huir de la violencia y la persecución no tendrían que quedar sin protección.

Desde 1951, agregó, la Convención de Refugiados ha ayudado a salvar vidas y les ha permitido a millones de personas a reconstruir sus futuros y ha dado resultados para la humanidad y en este aniversario “hace un llamado a la renovación de nuestra determinación de hacer que su promesa sea algo real”.

El funcionario de la ONU destacó la experiencia de México en materia de protección e integración de los refugiados y recalcó que garantizar seguridad debe ser apenas el comienzo de una nueva etapa para quienes han tenido que huir de sus países por conflictos, violencia o persecución.

Salih expuso que México cuenta con un marco jurídico sólido y que su experiencia demuestra que es posible fortalecer el sistema de asilo sin debilitar la protección internacional ni el Estado de derecho.

“La seguridad es el inicio de un capítulo nuevo”, dijo e hizo notar que las personas protegidas necesitan posibilidades reales para trabajar, estudiar, sostener a sus familias y formar parte de las comunidades que las reciben.

En ese sentido, destacó los resultados de los programas de integración desarrollados en México y puso como ejemplo Aguascalientes, donde conoció a personas refugiadas que han incorporado sus capacidades al mercado laboral.

ACNUR y gobierno de Sheinbaum acuerdan estrategia “México Integra”

El alto comisionado anunció además que ACNUR y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron avanzar en una estrategia conjunta denominada “México Integra”, que busca desarrollar un ecosistema nacional de integración con participación de instituciones públicas, autoridades locales, organizaciones civiles, universidades, empresas y comunidades.

Consideró que esta integración no dependa exclusivamente del esfuerzo de los refugiados o de la buena voluntad de algunos empleadores, sino que se convierta en una política articulada en la que participen distintos sectores.

“México está a la cabeza de este esfuerzo, México es propietario de este esfuerzo junto con ACNUR, proporcionando apoyo técnico y experiencia técnica”.

Esos esfuerzos de México, agregó, “también hablan del gran desafío al que se enfrenta el mundo, millones de refugiados han pasado años, incluso décadas, dependiendo de la asistencia humanitaria. Esta asistencia salva vidas, especialmente en una emergencia, pero la gente quiere más que solo sobrevivir, quieren trabajar y moldear sus propios futuros”.

Esa es la reflexión, agregó, “queremos que para 2035 se reduzca a la mitad el número de refugiados en el desplazamiento a largo plazo que depende de la asistencia humanitaria”.

Pero, “ningún país tendría que cargar solo con esta responsabilidad. La solidaridad internacional también tiene que transformarse en apoyo a los países que ofrecen protección e invierten en el futuro de las personas que reciben.

Durante la sesión intervino también el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, quien aludió a la tradición de México en materia de asilo, al otorgar refugio a miles de personas provenientes de distintos países y regiones.

Expuso que durante 2025 más de 70 mil personas solicitaron asilo en México, mientras que más de mil niñas, niños y adolescentes recibieron apoyo para continuar sus estudios y más de 300 empresas participaron en acciones para emplear a personas refugiadas, según los datos expuestos durante la sesión.

Protección a personas refugiadas constituye una responsabilidad compartida entre gobiernos

Martínez Miranda expuso que la protección no puede recaer únicamente en ACNUR, sino que constituye una responsabilidad compartida entre gobiernos, parlamentos, organizaciones sociales, empresas, universidades y las comunidades receptoras.

“Hay algo de su historia personal que nos parece esencialmente significativo mencionarlo en esta sesión. Usted no habla del refugio solamente desde una oficina de Naciones Unidas, usted mismo fue refugiado ha dicho y ha dicho que conoce personalmente cómo la protección y una oportunidad puede cambiar el rumbo de una vida. Hoy usted, en parte, por esa condición, encabeza a ACNUR”.

Ello, agregó Martínez Miranda, “tiene un significado profundo porque detrás de cada persona refugiada hay una historia que todavía no sabemos cómo va a terminar. El niño que hoy cruza una frontera, puede ser mañana un médico, una científica, una maestra, un maestro, incluso, un Alto Comisionado de las Naciones Unidas”.

Su visita, agregó, “es una oportunidad para seguir construyendo soluciones basadas en la dignidad humana, el derecho internacional y la responsabilidad compartida. Y en esas tareas el Senado de México no se quedará de espectador, desde las facultades que la Constitución nos confiere asumiremos tres compromisos, o asumimos ya:

Revisar y fortalecer nuestro marco jurídico, empezando por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, acompañar a la Comar y a las instituciones responsables, porque una ley sin capacidad institucional es una promesa incompleta.

“Y mantener la voz de México donde le corresponde, insistiendo en el derecho internacional, en la ayuda humanitaria y en la paz”, recalcó Martínez Miranda.