Aseguran a sujeto armado tras riña familiar en el estacionamiento del Hospital Ángeles

Una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la noche de este martes en las instalaciones del Hospital Ángeles, luego de que se reportara una riña familiar en el área del estacionamiento, donde uno de los involucrados presuntamente portaba un arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes municipales acudieron de inmediato al lugar e ingresaron al estacionamiento, donde localizaron al sujeto señalado como protagonista de la riña y procedieron a asegurarlo. Durante la intervención le fue localizada un arma de fuego calibre .25.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la comandancia para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes y, posteriormente, será turnado ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por estos hechos.