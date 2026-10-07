TEPJF frena boletas planchadas en elección de 2027: son ilícitas y no pueden convertirse en votos

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio revés al Instituto Nacional Electoral (INE) en las llamadas “boletas planchadas”, ya que determinó que dichas boletas sin marcas de doblez, no deberán contabilizarse como parte de la votación cuando se acredite esta condición.

“Una ‘boleta planchada’, o sin marcas de doblez, impide vincular la boleta con un sufragio emitido”, determinó por unanimidad la Sala Superior del TEPJF.

Por medio de un comunicado, la Sala Superior informó que ordenó revocar los lineamientos del INE para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Electorales para el proceso 2026-2027 en los que se incluyen las llamadas “boletas planchadas”.

“La emisión del voto comprende una secuencia legalmente prevista que incluye recibir la boleta, marcarla, doblarla y depositarla en la urna. Una “boleta planchada”, o sin marcas de doblez, impide vincular la boleta con un sufragio emitido”, sostuvo.

En este sentido aseguró que la ausencia de esas marcas impide “vincular objetivamente” la boleta con un sufragio emitido conforme al procedimiento previsto en la ley.

“La determinación sobre boletas sin doblez corresponde por regla general a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla y, excepcionalmente, a los Consejos Distritales, al realizar recuentos parciales o totales”, enfatizó.

El falló de la Sala Superior del TEPJF establece la orden para el INE de que cuando se acredite la existencia de boletas sin las marcas de doblez, estas no deberán contarse como parte de la votación y se conservarán separadas de las que integren la votación computada.

“La certeza en la contabilidad de las boletas electorales es la piedra angular de nuestro sistema electoral y no puede haber la más mínima duda respecto de qué y cómo se cuentan”, finalizó.