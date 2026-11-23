La Fiscalía General del Estado, lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer el accidente de un autobús de pasajeros que se registró la noche de ayer domingo 22 de noviembre, a la altura del Kilómetro 164 de la carretera Panamericana, en el tramo Ahumada-Juárez.

Las indagatorias a cargo de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, establecen que, en el lugar del accidente, perteneciente al municipio de Ahumada, fallecieron tres pasajeros, dos mujeres y un masculino, asimismo, que, 36 personas, incluyendo el chofer, resultaron lesionadas, las cuales, fueron trasladadas para recibieran atención médica.

Dos de los masculino lesionados, fallecieron en un hospital de la ciudad de Chihuahua, mientras que, 23 pasajeros permanecen recibiendo atención médica en nosocomios de la ciudad de Chihuahua, y otras dos en hospitales de Ciudad Juárez.

El conductor del autobús de la marca ACM, de color blanco, con placas de circulación de Turismo, procedente del estado del Estado de Zacatecas, identificado como Sergio S. M., de 51 años de edad, originario de Durango, Durango, una vez que fue revisado su estado de salud, quedó en calidad de detenido, a disposición del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.