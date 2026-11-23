Como parte de su compromiso con la educación con las niñas y niños del Distrito 15, la diputada Joss Vega encabezó la entrega de diversos apoyos en la Primaria 22 de Septiembre y en el Jardín de Niños Antonio Deza y Ulloa, a través de la estrategia Juntos Construimos.

Durante ambas visitas, la legisladora destacó que esta estrategia permite atender las necesidades de los planteles educativos mediante el trabajo coordinado con distintas dependencias del Gobierno del Estado, para mejorar las instalaciones y ofrecer espacios más seguros y dignos para el aprendizaje.

En la Primaria 22 de Septiembre, ubicada en el fraccionamiento San José, con el apoyo del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), se entregaron mesas y sillas para estudiantes y docentes, así como ocho calefactores de gas para hacer frente a la próxima temporada invernal.

También se realizaron mejoras de seguridad vial en los alrededores del plantel, mediante la colocación de señalética y el pintado de espacios peatonales, con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

En cuanto al Jardín de Niños Antonio Deza y Ulloa en la colonia Rincón del Lago II, se entregaron materiales de impermeabilización y pintura, además de la instalación de señalización vial para brindar mayor seguridad a las familias durante la entrada y salida de clases.

En ambos planteles, gracias al Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, se entregaron balones de fútbol, básquetbol y voleibol, y se contemplan trabajos de pintura en sus canchas. Asimismo, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, se realizarán labores de limpieza y retiro de hierba al interior y exterior de las escuelas.

La diputada Joss Vega agradeció especialmente el respaldo de la gobernadora Maru Campos y la disposición de las dependencias estatales para sumar esfuerzos en beneficio de estas escuelas, además de la participación de docentes, madres y padres de familia.

“Juntos Construimos no solo es el nombre de una estrategia, es una manera de trabajar y demostrar que cuando nos unimos por una misma causa podemos lograr grandes cosas”, expresó la representante del Distrito 15 asegurando que continuará recorriendo las colonias, escuchando a las familias y trabajando de la mano con las comunidades escolares para atender sus principales necesidades.