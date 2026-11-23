El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, cuestionó el doble discurso del Gobierno Federal en materia de seguridad y cooperación internacional, al señalar que mientras públicamente rechaza la injerencia extranjera, en los hechos mantiene colaboración con autoridades de Estados Unidos en operativos contra el narcotráfico.

El legislador señaló que casos como los de El Mencho y Chapo Isidro evidencian que existe participación y cooperación entre ambos gobiernos en acciones para combatir al crimen organizado. Por ello, consideró contradictorio que esa colaboración no se cuestione como cuando se trata de otros casos.

“Hay una gran hipocresía de parte del Gobierno Federal cuando señala que no quiere injerencia, pero la acepta en todo momento. Son circunstancias en donde participan ambos gobiernos y donde la cooperación se está dando”, expresó.

Vázquez sostuvo que, por encima de cualquier discusión política, debe prevalecer el interés nacional y la coordinación necesaria para combatir a la delincuencia organizada y la producción de drogas, un flagelo que afecta a la población de México y Estados Unidos.

En ese contexto, se refirió al caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria por el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal, Chihuahua, en el que se ha señalado la intervención de agentes extranjeros.

El senador consideró injusto que se procese a quienes participaron en acciones contra el crimen organizado, mientras que otros personajes señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico no enfrentan, desde su perspectiva, consecuencias similares.

“Lo que debe prevalecer es el interés del país: atacar este flagelo que significa la delincuencia organizada y la producción de drogas que afectan a toda la población”, subrayó.

Finalmente, acusó al Gobierno Federal de aplicar un doble rasero dependiendo de quién esté involucrado.

“Para los suyos, todas las indulgencias; para los adversarios políticos, todo el rigor, aunque sea la injusticia misma. Ahí tenemos a Rocha Moya, señalado internacionalmente por presuntos vínculos con el narcotráfico, libre y disfrutando de la vida, y en cambio, cárcel para quienes combaten el crimen”, concluyó.