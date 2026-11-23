La Fiscalía General del Estado acreditó la probable responsabilidad del imputado Ángel Giovanni L.H., por el homicidio de Hugo Alain G.M., ocurrido el 15 de febrero de 2013 en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales realizadas por la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de distrito Zona Sur, el imputado, junto con diversos sujetos, interceptó a la víctima, en la calle Nahoas, de la colonia El Conejo, y le disparó con arma de fuego.

Tras analizar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Órgano jurisdiccional estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución judicial es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público y de su compromiso en procurar justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).