El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantiene una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, este 18 de noviembre en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

¿Qué dijo Putin?

“Tenemos un objetivo común: garantizar la paz y la prosperidad en la APEC. Trabajaremos, como a usted mismo le gusta decir, hombro con hombro, en beneficio de los pueblos de Rusia y de la República Popular China”, afirmó Putin.

Además, Moscú y Pekín mantienen un enfoque constructivo para crear un orden mundial multipolar más justo “en una situación geopolítica complicada”, añadió el mandatario ruso.

Entre otros logros, Putin destacó el aumento del volumen de negocios hasta 200.000 millones de dólares, “el objetivo fijado hace poco”. Además, este año, al parecer, la cifra incluso crecerá, señaló.

“El diálogo sustantivo en los ámbitos de la investigación científica y la innovación tampoco puede dejar de alegrarnos”, subrayó el mandatario ruso. Así, en ambos países se están desarrollando las conexiones de transporte y se ha intensificado la cooperación en el ámbito humanitario, a lo que contribuye también el régimen de exención de visados. Gracias a la entrada simplificada, el flujo de turistas desde Rusia a China aumentó un 43 %.

Asimismo, Putin elogió a la ciudad de Shenzhen. Según el mandatario ruso, hasta hace muy poco allí no vivía tanta gente como ahora, en actualmente una de las metrópolis más grandes y con un desarrollo vertiginoso. “Un buen ejemplo a seguir”, apuntó el presidente.

¿Qué dijo Xi?

Xi Jinping, por su parte, destacó que “bajo el firme liderazgo del señor presidente [Vladímir Putin] y el mío propio, las relaciones chino-rusas se han mantenido firmes como una montaña frente a las tempestades y mantienen una visión amplia y a largo plazo”. De acuerdo con Xi, es su tercer encuentro con su “viejo amigo” en este año, mientras que la comunicación activa entre los líderes empezó en 2013.

“Han aportado más estabilidad y certeza a un mundo turbulento y entrelazado, y han establecido un paradigma para un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias, caracterizadas por el trato igualitario, el respeto mutuo, el cumplimiento de las promesas y la cooperación de beneficio compartido”, subrayó el líder del gigante asiático.

Además, el mandatario chino añadió que las relaciones entre los países tienen un enorme potencial y subrayó la necesidad para las naciones de “asumir con firmeza las responsabilidades y deberes que corresponden a las grandes potencias, y liderar y promover la multipolarización”. Asimismo, llamó a perseverar en un enfoque pragmático y profundizar la cooperación integral.

“La parte china está dispuesta a trabajar con la gran familia de Asia-Pacífico, incluida Rusia, para planificar conjuntamente la prosperidad y el desarrollo de la región”, agregó.

El encuentro se realiza primero en formato ampliado, con una delegación rusa que cuenta con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el canciller Serguéi Lavrov y el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, entre otros.

Según adelantó previamente el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, las conversaciones comenzarían en formato ampliado, con la participación de ambas delegaciones, y se centrarían en el desarrollo de la cooperación económica entre Moscú y Pekín. La delegación rusa está conformada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el canciller Serguéi Lavrov, y el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, entre otros.

Entre los principales asuntos a abordar por los mandatarios figuran la cooperación en los sectores energético y financiero, las tecnologías avanzadas y la inteligencia artificial. Posteriormente, Putin y Xi continuarán las conversaciones durante un desayuno de trabajo en formato reducido, dedicado a cuestiones de política internacional, como la situación en Ucrania, la península de Corea y la cooperación estratégica en la región Asia-Pacífico.

Además, el mandatario ruso informará a su homólogo chino sobre los últimos contactos con Washington y los resultados de las recientes negociaciones trilaterales en Abu Dabi.