México avanzó a Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf por el gol de visitante, luego de vencer esta noche por 1-0 a Jamaica en la Vuelta de Cuartos de Final en el Estadio BBVA (3-3 global).

Fue el primer triunfo de Rafael Márquez como técnico nacional luego de seis partidos.

El Tri tocó a la puerta desde temprana hora, pero su falta de contundencia y las intervenciones del portero Waite mantenían secos a los locales.

La insistencia continuó y parecía cuestión de tiempo para que el conjunto azteca abriera el marcador, algo que ocurrió al 35′ con un zurdazo colocado del anfitrión ‘Tecatito’ Corona tras un pase corto de Julián Quiñones.

México se creció, pero ya no pudo ampliar más la cuenta y se marchó al descansa con la victoria parcial por la mínima diferencia.

La segunda mitad trajo un script similar: mayor posesión y volumen de juego del tricolor ante unos caribeños que aguantaban y buscaban una arriba para volver a poner la eliminatoria de su lado.

Rafael Márquez empezó a mover sus piezas en busca de ‘sentenciar’ la batalla.

México siguió llegando, pero su falta de ‘pegada’ volvió a hacerse presente, por lo que el juego estaba en el limbo.

En la recta final entraron ‘La Hormiga’ González y Alexis Vega en busca de dar la puntilla al partido.

Jamaica se salvó de quedarse con 10 hombres tras una plancha de Hall sobre Fidalgo que no se revisó en el VAR.

El elenco tricolor quiso ‘matar’ el juego en tiempo de compensación; no lo logró, aunque pasó con lo justo a la penúltima ronda del certamen, donde enfrentará a Estados Unidos.